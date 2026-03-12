Tras rechazo a su reforma electoral, Sheinbaum convocó a legisladores a Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum convocó la noche de este miércoles a una reunión de último momento en Palacio Nacional, luego de que en la sesión de hoy se desechara su iniciativa de reforma electoral.

Coordinadores de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) llegaron al recinto donde se analizará un plan B de la iniciativa.

La reforma electoral de la mandataria fue desechada este miércoles al no alcanzar la mayoría calificada del pleno de la Cámara de Diputados.

Una hora más tarde llegó la representación del PT a la reunión del Plan B electoral con la presidenta Claudia Sheinbaum. Se trata del diputado Benjamín Robles, del Partido del Trabajo.

Morena y los diputados conversos del PVEM registraron en el tablero 259 votos a favor, frente a 234 en contra de la oposición junto con la mayoría de petistas y pevemistas a pesar del cabildeo de personeros de gobiernos estatales y del federal.

Los militantes del PVEM que votaron a favor del dictamen fueron Denisse Guzman González, Blanca Hernández Rodríguez, Hilda Licerio Valdes, Mario López Hernández, Iván Rangel Marin, Alejandro Pérez Cuellar, Anabel Díaz Acosta, José Brana Mojica, Carlos Canturosas, Manuel Cota Cárdenas y Ruth Maricela Silva.