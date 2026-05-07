Tras pelea con Tchouameni, ‘Fede’ Valverde es baja para el Madrid-Barcelona por traumatismo craneoencefálico

Ciudad de México. El jugador uruguayo del Real Madrid, Fede Valverde, fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico por los Servicios Médicos del club, razón por la que estará en reposo entre 10 y 14 días, informó la institución merengue, esto tras la pelea que tuvo con su compañero de equipo, el francés Aurélien Tchouameni, ocurrida durante un entrenamiento de cara al derbi español contra el Barcelona.

Tras el altercado, el Real Madrid informó que decidió “abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni” y que una vez concluidos los procedimientos internos correspondientes, se informará de las resoluciones en ambos casos.

Esa fue la primera manifestación oficial del club de la capital española después de que horas antes se conociera a través de informaciones de prensa que Valverde había sido conducido al hospital después de una violenta pelea con Tchouameni

El internacional charrúa fue acompañado por el entrenador Álvaro Arbeloa hasta el centro hospitalario, situado en las cercanías de las instalaciones del club en Valdebebas, y necesitó puntos de sutura para contener una herida sangrante en el rostro, según medios españoles.

Los dos futbolistas ya habían protagonizado un incidente acalorado el miércoles en el entrenamiento, donde se encararon sin llegar a agredirse, pero la tensión se trasladó a este jueves, donde estalló después del entrenamiento.

Según el diario deportivo Marca, que desveló lo ocurrido, la brecha de Valverde fue resultado del incidente, pero se dio “de manera involuntaria” y no propiciada por un golpe de Tchouameni” de manera directa.