‘Dai Dai’: Shakira cantará el himno oficial del Mundial 2026 junto a Burna Boy

Shakira confirmó que “Dai Dai”, su nueva colaboración con Burna Boy, será la canción oficial del Mundial 2026.

Shakira lo volvió a hacer. La cantante colombiana confirmó este jueves que su nuevo sencillo Dai Dai, en colaboración con Burna Boy, será la canción oficial del Mundial 2026.

La artista hizo el anuncio a través de un video grabado en el emblemático Estadio de Maracana, donde aparece rodeada de balones de futbol, bailarinas y referencias visuales mundialistas mientras interpreta fragmentos del tema.

“From Maracaná Stadium, here is ‘Dai Dai’, the FIFA World Cup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready!”, escribió Shakira en sus redes sociales al confirmar el lanzamiento oficial para el próximo 14 de mayo.

Con Dai Dai, Shakira se convierte en la artista más ligada a los himnos modernos de la Copa del Mundo. En 2010 marcó a toda una generación con Waka Waka (This Time for Africa), el tema oficial del Mundial de Sudáfrica, mientras que en 2014 volvió a dominar las listas globales con La La La (Brazil 2014) durante la Copa celebrada en Brasil.

Ambas canciones se transformaron en fenómenos culturales y acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, consolidando la relación entre Shakira y el futbol global.

Shakira en la playa de Copacabana en Río de Janeiro (AFP)

Ahora, la apuesta junto a Burna Boy apunta hacia una mezcla de ritmos afrobeat, pop y sonidos latinos, alineados con la diversidad cultural que caracterizará al Mundial 2026.

El Mundial 2026 será el más grande de la historia

El próximo Mundial organizado por la FIFA se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, convirtiéndose en la primera edición organizada por tres países.

También será el primer Mundial con 48 selecciones participantes, ampliando el torneo a un formato histórico. México albergará encuentros en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Copa del Mundo 2026.

(Getty Images)

El anuncio del nuevo himno llega además en uno de los momentos más exitosos para Shakira. Apenas el pasado 2 de mayo, la cantante reunió a más de dos millones de personas en un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, mientras continúa con su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2026, que ha roto récords de asistencia y ventas en América Latina.