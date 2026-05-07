NASA planea construir una base lunar para preparar la exploración de Marte

El post del Administrador de la NASA, Jared Isaacman,resalto que la exploración forma parte de la naturaleza humana, por lo que vuelven a tener planes de regreso a la Luna, construcción de una base lunar y aprovechamiento del hielo de agua para expandir la presencia en el universo.

Durante una entrevista en Fox News, Jared isaacman citó las declaraciones de Donald Trump sobre el retorno lunar de la NASA en su segundo mandato, con imágenes de la superficie lunar, lanzamientos de cohetes y cápsulas espaciales.

Isaacman atribuye avances de la NASA en el espacio gracias al impulso de Trump

Jared Isaacman, administrador de la NASA, reafirmó el compromiso de Estados Unidos por volver a la Luna, construir una base y usar hielo de agua para expandir la presencia humana en el cosmos.

Es por eso que Jared Isaacman destacó que la exploración espacial forma parte de la naturaleza humana y que el regreso a la Luna ya es una realidad cercana.

Durante la entrevista para Fox News, Isaacman enfatizó los avances del programa Artemisy los objetivos del segundo mandato del presidente Donald Trump.

“La exploración es parte de lo que somos. De vuelta a la Luna. Construyendo una base lunar. Desbloqueando el hielo de agua. Expandiendo el alcance de la humanidad en el cosmos. El futuro está más cerca que nunca”Jared Isaacman, administrador de la NASA

Isaacman agradece a Trump el logro de la misión Artemis II

El jefe de la agencia espacial estadounidense, Jared Isaacman, señaló que sin el apoyo y la visión del presidente Trump no se habría alcanzado el momento actual con Artemis II y el regreso a la Luna.

También reconoció que existe un mandato claro para regresar a la superficie lunar con frecuencia, construir una base permanente y desarrollar tecnologías que permitan misiones futuras a Marte.

Cabe mencionar La NASA busca no solo plantar bandera, sino establecer una presencia duradera en el polo sur de la Luna.

Estos anuncios posicionan a Estados Unidos en la vanguardia de la nueva carrera espacial, con metas concretas de aterrizaje tripulado antes de 2028 y el uso de recursos lunares como el hielo de agua para propulsión y sostenibilidad.