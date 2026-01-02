Tras fin de exención arancelaria, perfilan cupos de importación para carne de res y de cerdo

Luego de que el Gobierno Federal anunciara que a partir de este 2026 se eliminará la exención de aranceles a diversas fracciones de la canasta básica que formaban parte del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), entre ellas productos cárnicos, leche, frijol, arroz y aceites, desde el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) informaron que para la carne de cerdo y la de res ya se establecieron cupos de importación.

“En el caso de la carne de res y carne de cerdo se establecieron cupos de importación de 71,000 toneladas y 51,000 toneladas anuales, respectivamente, con el objetivo de cuidar las cadenas productivas nacionales y evitar distorsiones en el mercado interno”, señaló el director general del GCMA, Juan Carlos Anaya.

En entrevista, el directivo explicó que dichos montos se establecieron en una reunión reciente entre el gobierno federal y representantes de la agroindustria, en el marco del PACIC, aunque aún no se han publicado de manera oficial.

En el decreto publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) únicamente se puntualiza que, si bien se considera necesario eliminar la exención arancelaria de dichos productos cárnicos, “se mantendrá el acceso administrado a la oferta externa de los mismos bajo condiciones que no comprometan la inocuidad alimentaria”.

Ante la interrogante de si dichos cupos de importación serán suficientes para satisfacer la demanda nacional, Anaya explicó que, en el caso de la carne de res, se había propuesto un cupo de 101,000 toneladas anuales, volumen que representa aproximadamente el 50% de lo que se importa.

“En el caso de la carne de cerdo el cupo sí es bajo respecto de lo que se importa, ya que solo es el 6% aproximadamente. Aunque actualmente la carne de cerdo que México importa de Sudamérica y Europa representa un 5% de las compras totales”, explicó.

Ya se esperaba fin de exención

Un posible fin de la exención arancelaria a los productos cárnicos dentro del PACIC ya era esperada por la industria nacional, generando reacciones opuestas. A principios de diciembre, el Consejo Mexicano de la Carne (ComeCarne) había pedido al Gobierno Federal que dichos productos siguieran siendo parte de la medida, esto debido a que ya se conocía la intención de que a partir de 2026 el gobierno federal eliminara la exención arancelaria y estableciera en su lugar cupos de importación, es decir, una determinada cantidad de importaciones libre de arancel.

“La información que tenemos es que están por eliminar el arancel cero a la carne de res y de cerdo del decreto, van a publicar otros instrumentos como cupos de importación”, señaló en ese entonces Macarena Hernández, directora general del organismo, quien agregó que gracias a la inclusión de los productos cárnicos en el PACIC, su precio no sólo detuvo la escalada, “sino que hasta disminuyó gracias a la posibilidad de poder importar desde países como Brasil, cuyos precios son 23% menor a los de EU”.

Por el contrario, la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex) y la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) habían solicitado que se frenara la “importación desmedida” de carne proveniente de países sin tratado de libre comercio con México, como Brasil, y se establecieran cupos máximos.

En conclusión, para Juan Carlos Anaya, director del GCMA, el impacto de la exención arancelaria dependerá de la administración de los cupos, la evolución de precios internacionales y la capacidad de respuesta de la producción nacional, especialmente en carnes y granos básicos.

Consumo e importación de carne en cifras

De acuerdo con cifras de ComeCarne, el consumo de cárnicos de res en México alcanzó 2 millones 238,869 toneladas (y un consumo per cápita de 7 kilos) en 2024, mientras que la producción fue de 2 millones 252,248 toneladas. En el caso de las exportaciones, éstas alcanzaron 272,149 toneladas y las importaciones 258,771 toneladas, de las cuales un 58.3% provino de Estados Unidos. El segundo proveedor fue Brasil, aportando un 16.4% (42,413 toneladas) y un crecimiento exponencial de 899 por ciento.

Con base en información de ComeCarne, la inflación promedio anual en carne de res cayó de 14.1% en 2022 a 3% en 2023 y 0.3% en 2024, pero ha repuntado a doble dígito nuevamente en este 2025.

En el caso de la carne de cerdo, en 2024 el 82.7% de las 1 millón 619,864 toneladas importadas provino de EU; un 13.7% de Canadá; y de Brasil, un 2.6%, aunque con un marcado crecimiento de 57.5% en su volumen. La producción nacional ascendió a 1 millón 812,412 toneladas anuales, mientras que el consumo fue de 3 millones 251,957 toneladas. Las exportaciones ascendieron a 180,319 toneladas.