Shenzhen. Muy productiva y exitosa. Así calificó la presidenta Claudia Sheinbaum la gira de trabajo que realizó en China, donde además de sentar las bases para fortalecer la relación con este país, quedó constancia de que México es bien visto a escala global.

En conferencia de prensa antes de viajar de regreso al país, destacó que su presencia en la reunión del Foro Económico Asia Pacífico (APEC) fue muy importante. “Trajimos la representación del pueblo” y fue una oportunidad para hablar con los diferentes jefes de Estado.

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De la relación con China, la mandataria informó sobre la firma de una decena de memorandos de entendimiento y acuerdos preliminares de cooperación en los ámbitos de economía, medio ambiente, energía, salud, ciencia y tecnología y a nivel diplomático.

Insistió en que México no está buscando tener algún tratado comercial con China.

En ese sentido, ratificó que este vínculo sino-mexicano no afectará el que se tiene con Estados Unidos. La integración que tenemos con el vecino del norte “es muy grande”, además de que hay avances importantes en el acuerdo comercial, el cual podría concretarse en diciembre, reiteró.



Reducción de aranceles

Destacó que a su gobierno le interesa la reducción de aranceles en vehículos, acero, aluminio y sus derivados, mientras que para el presidente Donald Trump lo más importante es disminuir el déficit comercial.

No obstante, señaló, si bien nuestro país tiene un mayor volumen de exportaciones, somos el que más le compra a Estados Unidos. Además el presidente Trump sabe que por el crecimiento de la inteligencia artificial y los centros de datos, México ha adquirido relevancia global.

Lo que es un hecho, indicó, es que el TMEC continúa y se hará una nueva revisión en seis años. Reiteró que se reunirá nuevamente con Trump durante la reunión del G-20 en diciembre.

Con respecto al encuentro que sostuvieron los presidentes Xi Jinping, de China; Trump, de Estados Unidos y Vladimir Putin, de Rusia al término de la sesión plenaria de la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), Sheinbaum celebró que se haya realizado porque contribuye a la visión de paz y prosperidad para todo el mundo.

En cuanto a las reuniones bilaterales que tuvo con sus homólogos de diferentes países, dijo que a todos los invitó a visitar México. Comentó que la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, le presentó la revisión económica global que hizo el organismo internacional y sobre México “habló muy bien del desempeño” que ha tenido.

@Claudiashein

Dijo que el encuentro se realizó a petición de Georgieva, también para platicar sobre la relevancia de la inteligencia artificial en la economía mundial y de que haya diversificación.

La presidenta también se refirió al saludo con la mandataria de Perú, Keiko Fujimori, quien reiteró su decisión de restablecer las relaciones comerciales con México, suspendidas desde el sexenio pasado cuando el gobierno federal se pronunció a favor de la inocencia del ex presidente Pedro Castillo, quien continúa en prisión.

Sobre la relación con China y la nueva era que inicia con esta visita, la presidenta insistió en que “deseamos una mayor cooperación” desde investigación científica a turismo con la finalidad de avanzar hacia la prosperidad compartida porque la nación asiática ha logrado un impresionante desarrollo tecnológico.

“Queremos que la distancia geográfica que existe entre México y China se acorte con la cooperación. Eso estamos buscando”.

Como parte de esta relación y como símbolo de amistad es que le pidió al presidente Xi un panda para el zoológico de Chapultepec. De hecho, indicó, él tiene muy claro la historia del país en este tema, desde 1975 cuando el gigante asiático le regaló una pareja de pandas. Ahora Xi recordó con precisión la edad que tiene el ejemplar que vive en la Ciudad de México, 36 años.

La respuesta del mandatario chino fue que buscaría concretar el préstamo de otro panda, ya que ahora solo bajo esa condición salen de China, comentó.

Durante la tarde, Sheinbaum sostuvo un par de reuniones bilaterales con los primeros ministros de Singapur, Lawrence Wong y de Australia, Anthony Albanese.