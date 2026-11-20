El Airbus A320 llegó desde Doha con parte de la delegación catarí; el Emir de Qatar no viajaba a bordo.

SUIZA.- Un avión oficial del gobierno de Qatar realizó un complicado aterrizaje de costado en el Aeropuerto Belp de Berna, Suiza, el pasado 17 de noviembre de 2026, alrededor de las 14:40 horas locales, luego de enfrentar fuertes vientos cruzados con ráfagas de hasta 65 km/h.

La aeronave, un Airbus A320 con matrícula A7-HWL, correspondiente al vuelo QAF9proveniente de Doha, trasladaba a parte de la delegación catarí y logró tocar tierra a salvo, sin que se reportaran incidentes. La escena fue captada en video desde las inmediaciones de la terminal aérea por el aficionado a la aviación Matthias Hänni y se difundió rápidamente en redes sociales debido al movimiento lateral del fuselaje.

Tras la viralización de las imágenes, registros de vuelo y reportes de la prensa suiza confirmaron que el Emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, no viajaba a bordo de esa aeronave.

¿Por qué el avión aterrizó de costado en Berna?

Durante el descenso hacia la pista de Berna, las ráfagas laterales de 65 km/hprovocaron que el Airbus A320 se balanceara de izquierda a derecha en el aire. Para evitar que el viento desviara la trayectoria de la aeronave, la tripulación ejecutó una maniobra conocida en la aviación como aproximación en cangrejo (crab approach).

Este procedimiento consiste en colocar la nariz del avión en ángulo hacia la dirección de donde proviene el viento. Así, la aeronave avanza desplazándose prácticamente de costado respecto al eje de la pista.

Los pilotos mantuvieron esa inclinación de seguridad durante el descenso y alinearon el fuselaje con la pista justo antes de que las ruedas tocaran el pavimento.

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Matthias Hänni, autor de la grabación, declaró a medios suizos que, ante la intensidad de las ráfagas, pensó que los pilotos abortarían el descenso en cualquier momento para volver a ascender. También señaló que el Airbus A320 es una de las aeronaves de mayor tamaño que suelen operar en ese aeropuerto.

¿El Emir de Qatar viajaba en el avión?

Los registros de vuelo y los reportes de la prensa suiza confirmaron que el Emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, no viajaba a bordo del Airbus A320 que aterrizó en Berna.

De acuerdo con la información difundida en Suiza, el mandatario ingresó al país europeo hasta el día siguiente, 18 de noviembre, a través del Aeropuerto Internacional de Basilea.

¿Qué ocurrió con otros vuelos en medio de los fuertes vientos?

Las condiciones meteorológicas adversas en Berna sí obligaron a modificar otras operaciones aéreas oficiales. Momentos antes de que aterrizara el avión catarí, un Dassault Falcon 900 perteneciente al gobierno de Suiza tuvo que cancelar su maniobra de aproximación debido a las ráfagas de viento y desviarse hacia el Aeropuerto de Payerne.

¿Cuál era el motivo del viaje de la delegación catarí?

El traslado de la comitiva de Qatar formó parte de la agenda previa a la visita oficial de dos días que el Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani realizó en Suiza los días 18 y 19 de noviembre.

Durante esa estancia, el gobernante catarí sostuvo encuentros con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, para abordar acuerdos de cooperación en materia:

económica;

financiera;

científica;

energética.

El aterrizaje ocurrió sin incidentes pese a las ráfagas de hasta 65 km/h. La maniobra lateral observada en el video correspondió a una aproximación en cangrejo, utilizada para mantener la trayectoria de la aeronave frente a vientos cruzados.

El material difundido muestra al avión desplazándose de costado durante el descenso, pero los pilotos alinearon el fuselaje con la pista antes del contacto con el pavimento.