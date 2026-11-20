Shelton, número cuatro del mundo, sellará su boleto a semifinales si el francés Arthur Fils no vence en dos sets a Alexander Zverev; el alemán y Alcaraz ya están clasificados.

Turín. El estadunidense Ben Shelton se acercó a las semifinales del Masters ATP al derrotar en dos sets y eliminar este jueves al joven español Rafael Jódar, por 7-6 (10/8) y 7-5, en el cierre de su grupo en Turín, Italia.

Jódar se despidió de su primera participación en el Torneo de Maestros, lograda en su primera temporada en el circuito principal, con un pleno de tres derrotas.

Por su parte, el número cuatro del mundo ganó dos de sus tres partidos de esta primera fase y sellará su boleto a la penúltima ronda este mismo jueves si el francés Arthur Fils (número 7) no vence en dos sets a Alexander Zverev.

El alemán, número uno del mundo, y el español Carlos Alcaraz (número 3), integrante del otro grupo, están ya clasificados para las semifinales.

“Ha sido realmente difícil hoy. Rafa es un jugador espléndido, es un gran competidor, con muchas armas. Estoy feliz por haber resistido”, respiró aliviado Shelton tras su triunfo.

A sus 20 años y después de perder contra Zverev y Fils, Jódar llegó a este duelo contra Shelton con reducidas opciones de clasificación y plantó una gran batalla, antes de verse superado por su rival.

El tenista madrileño (número 10) llegó a disponer de dos bolas de set a favor en el tie-break del primer set, que su rival levantó. En la segunda manga estuvo 5-4 por delante, antes de perder tres juegos seguidos y ver escaparse definitivamente el partido.

A la espera de jugar con España la Copa Davis de la próxima semana, Jódar dio por terminada su prim