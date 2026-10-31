Tráiler derriba carga de PET en el cruce de Pacheco y Teófilo Borunda; conductor huye

Un tráiler protagonizó un accidente en el cruce de las avenidas Pacheco y Teófilo Borunda, luego de que parte de la carga que transportaba, consistente en pacas de PET, impactara contra las columnas del puente ubicado en el sector, provocando que varias de ellas terminaran derribadas.

Tras el percance, la carga quedó regada sobre la carpeta asfáltica, invadiendo varios carriles de circulación y generando afectaciones al tránsito vehicular en el mencionado cruce.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del tráiler se dio a la fuga y abandonó la unidad con la carga derramada, por lo que se esperaba la intervención de las autoridades para atender el incidente y retirar el material de la vialidad.