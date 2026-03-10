Trágico accidente cobra la vida de una empleada en la colonia Aeropuerto

Una jornada de trabajo terminó en tragedia la tarde de este martes en la colonia Aeropuerto, al sur de la ciudad, donde una mujer identificada como Ana Gabriela B.C., de 35 años, perdió la vida tras un incidente en su centro laboral. De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió cuando un compañero manipulaba un montacargas y, presuntamente por un descuido, una pesada pila de tarimas se desplomó sobre la trabajadora, dejándola atrapada.



El fatal percance tuvo lugar en las instalaciones de la empresa Dura Play, ubicada en el cruce de las calles Juan Pablo II y 61. Tras recibir el reporte al número de emergencias, paramédicos de la unidad URGE se desplazaron rápidamente al sitio para brindar los primeros auxilios; lamentablemente, al evaluar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, pues las lesiones sufridas resultaron ser instantáneas y mortales.



Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal para acordonar el área y asegurar la escena, mientras se notificaba al Ministerio Público. Posteriormente, personal de la Fiscalía y peritos especializados realizaron el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para iniciar la carpeta de investigación, con el fin de deslindar responsabilidades y esclarecer las causas exactas que originaron este accidente laboral.