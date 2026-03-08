Trabajo de inteligencia de la Policía Municipal fue clave para la detención de presunto responsable de ataque armado

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 8 de marzo de 2026.- Gracias al trabajo de análisis y seguimiento realizado por elementos de la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), se logró identificar y localizar al presunto responsable de un ataque armado ocurrido el pasado 23 de enero.

Los hechos se registraron en el estacionamiento de un supermercado ubicado en el cruce del boulevard Fuentes Mares y la calle Independencia, en la colonia Unidad Proletaria, donde una mujer resultó lesionada por proyectil de arma de fuego.

Tras el incidente, los analistas de inteligencia activaron labores de seguimiento mediante las cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU), así como a través de sistemas de videovigilancia particulares. Con ello fue posible reconstruir la ruta de escape del sospechoso hasta la colonia Mármol Viejo.

Como resultado de estas acciones, se localizó y aseguró una motocicleta presuntamente utilizada durante la agresión, lo que fortaleció la investigación y permitió que la autoridad judicial emitiera una orden de aprehensión, la cual derivó en la detención del presunto responsable.

Gracias a la coordinación entre corporaciones se fortalece la seguridad para tranquilidad de las y los chihuahuenses.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad correspondiente quien, en su momento, determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.