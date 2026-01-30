Trabajará normal servicio de recolección de basura este 2 de febrero

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa a la ciudadanía en general que el próximo lunes 2 de febrero, el servicio de recolección de basura habitacional se realizará de manera regular.

Por lo cual, se invita a los chihuahuenses a los que les corresponde sacar la basura ese día lo hagan de la forma acostumbrada.

Si bien, el 2 de febrero es día de asueto para la mayoría de los ciudadanos con motivo de la conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917 (el 5 de febrero), el servicio de recolección de basura habitacional no se verá interrumpido. Además, el relleno sanitario, permanecerá abierto de las 7:00 am a las 6:00 pm.

Es de recordar que los únicos días en que el servicio de recolección se detiene son el 25 de diciembre, 1 de enero y el viernes y sábado en que se celebra la Semana Santa.