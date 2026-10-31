Trabajadores del IMSS inician marcha con exigencias del 10% de aumento salarial

Los trabajadores del IMSS que participan en la marcha exigen también la renuncia de Rafael Olivos, dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Foto Roberto García Ortiz

Ciudad de México. Cerca de las 4:30 de la tarde, inició la marcha de trabajadores disidentes del sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se concentró en el plantón que mantienen en las oficinas centrales de esta institución, en Paseo de la Reforma.

Al grito de “No que no, ya volvimos a salir”, comenzó la movilización, en la que aseguran que la base trabajadora no está conforme con el nuevo aumento salarial del 8 por ciento global. “Queremos el 10 por ciento en el tabular”, exponen.

Reiteran también la exigencia de que Rafael Olivos deje la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y se lleve a cabo un congreso nacional extraordinario. “Olivos ya no nos representa”, afirman.

La marcha se dirige hacia la Secretaría de Gobernación, en Bucareli. En su avance por Paseo de la Reforma piden al pueblo que se una a la “lucha por la seguridad social”.