Colate desmiente haber sido un ‘mantenido’ durante su matrimonio con Paulina Rubio

Colate negó ser un hombre interesado en la fortuna de la cantante Paulina Rubio; aseguró que ha gastado un millones de euros en su enfrentamiento legal con ella

Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate, habló de su complicado conflicto legal con Paulina Rubio y reveló la cantidad de dinero que ha gastado para poder mantener la convivencia con su hijo Andrea Nicolás. El empresario español aseguró que el proceso judicial le ha costado más de un millón de euros, además de años de desgaste emocional y personal.

Durante su participación en Zodiac, el videopodcast de Vanitatis, conducido por Nacho Gay, Colate se sinceró sobre las consecuencias económicas que ha tenido su separación de la cantante mexicana y respondió a los señalamientos que durante años lo han presentado como un hombre interesado en la fortuna de su expareja.

Colate niega haber sido mantenido durante su matrimonio con Paulina Rubio

Al ser cuestionado sobre la percepción de que se casó con Paulina cuando ella tenía mayores ingresos y que, con el paso del tiempo, él habría buscado beneficiarse económicamente de ella, Colate rechazó esa versión y aseguró que su situación financiera era distinta a lo que se ha especulado.

“Sí, sí, sí. A mí me han pintado de eso, pero, la verdad es que no es el caso. ¿Qué te voy a contar? A mí, cuando me casé, me iba probablemente, es una cosa que parece un poco extraño, pero creo que a lo mejor económicamente me iba a mejor. No porque facturara, como te he dicho, porque a lo mejor ella facturaba mucho, pero claro, si facturas mucho, gastas más, al final es mejor facturar menos y ganar más. Yo a lo mejor facturaba menos, pero ganaba más en ese momento cuando me casé”, explicó.

Uno de los momentos más contundentes de la conversación llegó cuando Nacho Gay le preguntó cuánto dinero había tenido que invertir para enfrentar los procedimientos legales relacionados con su hijo y los desacuerdos con la intérprete de Ni una sola palabra.

Sin rodeos, Colate reveló que la cifra supera el millón de euros, cantidad que incluye honorarios de abogados y otros gastos derivados de los litigios.

“Uy, muchísimo, muchísimo, lo sabe cualquiera que sepa cómo funcionan las cosas. Más de 1 millón de euros”, respondió.

Al pedirle que confirmara si esa cantidad contemplaba los gastos legales y otros costos relacionados con el proceso, el empresario reiteró que sí y reconoció que ha sido una experiencia particularmente frustrante.

“Sí, entre abogados y gastos derivados de todo eso, sí. Es frustrante”, señaló.

Sin embargo, para Colate el desgaste no se limita al dinero que ha tenido que desembolsar. El empresario lamentó que buena parte de su vida y energía se hayan concentrado en una disputa que, aseguró, le habría gustado evitar.

“No, ya no es solo eso, también han sido años de mi vida que al final también me hubiera gustado dedicarlos a otras cosas, porque ya no solo es el dinero, es toda la energía, es todo, lo que sufres. La incomprensión de decir, pero ¿cómo estamos?, ¿cómo está pasando esto?, ¿no? ¿Cómo es? El matrimonio es el peor negocio que he hecho en mi vida”, declaró.

Esta última frase provocó una reacción del conductor, quien reconoció que se trataba de un contundente titular. Colate, por su parte, explicó que sus palabras también estaban relacionadas con los señalamientos de interés económico que ha recibido desde su separación de la cantante.

Durante la entrevista también habló de su relación con Andrea Nicolás, quien actualmente tiene 16 años, y rechazó que las diferencias que pudo haber tenido con su propio padre hayan determinado la manera en que ejerce la paternidad.

“Yo tengo una relación con mi hijo y yo tengo una relación muy buena con mi padre. Con mi hijo tengo una relación, a lo mejor, mucho mejor, porque también he convivido, yo con mi padre no conviví tanto, o sea, nunca viví con él. Porque de hecho mis padres se separaron cuando era chico, pero en cambio yo con mi hijo sí que he vivido, he vivido el 50% del tiempo de sus 16 años de vida”, contó.

El empresario recordó que ha estado involucrado en todas las etapas de crecimiento de su hijo, desde sus primeros años hasta la preparación de sus alimentos, y aseguró que la experiencia de ser padre ha sido una de las más importantes de su vida.

“Hasta hace poco estaba con él, pues me dedico a ser padre completo y hago todas las labores desde cambiar pañales al principio, hacer las primeras comidas, los purés, no sé cuánto, todo, todo ese proceso pues he vivido pues muy intensamente porque al final es, pues eso, no es fácil ser padre y menos en las circunstancias en las que yo lo he vivido, pero ha sido ahora lo veo y ha sido maravilloso”, expresó.