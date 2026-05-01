Trabajadores del Estado tendrán salario promedio del IMSS con aumento anual de inflación

En el marco del Día del Trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que esta tarde se publicará en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante el cual todos los trabajadores del Estado percibirán, al menos, el salario medio de los que están registrados del IMSS que tendrán anualmente un aumento al menos de la inflación.

Ante líderes sindicales que participaron en la conferencia presidencial, la mandataria destacó que se acabaron los tiempos en que los gobiernos sólo representaban a los de mero arriba como en el pasado, bajo la visión de que si apoyabas a los de arriba algún día iba a gotear a los de abajo. Fue un modelo totalmente falso, porque los gobiernos de la transformación tienen otra visión: por el bien de todos, primero los trabajadores.

En este contexto, en la conferencia, se firma el acuerdo que avala la entrada en vigor paulatina de la jornada destacó cuarenta horas, para que en 2030 esto sea una realidad para los trabajadores. Si se apoya a los de abajo le va a ir mejor al país, aseveró Sheinbaum.

Describió varios de las modificaciones en política laboral que han tenido desde 2018, porque a partir de que en ese año se ha incrementado sustancialmente el salario mínimo lo que ha permitido un incremento de 156 por ciento en términos reales a partir de entonces.

Otro logro importante es la incorporación del certificado de exportación que obliga a las empresas exportadoras a garantizar que su producción se realizó con pleno apego a los derechos de los trabajadores.