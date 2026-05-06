Marco Bonilla, Jorge Gutiérrez y Lalo Nájera llevan la NBA a Chihuahua para las nuevas generaciones

-Más de 250 niñas, niños y jóvenes participarán en la Clínica “Los Primeros” del 8 al 10 de mayo en el Tricentenario

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 6 de mayo de 2026.- El alcalde Marco Bonilla sigue apostando por la niñez chihuahuense: en alianza con el exjugador de la NBA Eduardo “Lalo” Nájera, presentó la Clínica de Basquetbol “Los Primeros”, un campamento de nivel profesional que llevará la experiencia de las grandes ligas directamente a las canchas de la capital.

Más de 250 niñas, niños y jóvenes de diversas academias locales se entrenarán del 8 al 10 de mayo en el Centro Deportivo Tricentenario junto a figuras como Jorge Gutiérrez, Horacio Llamas y Nathalie Gutiérrez, referentes del básquetbol mexicano e internacional.

Para Bonilla, esta iniciativa es una expresión directa de lo que Chihuahua representa. “El básquetbol es el ADN del chihuahuense. No es casualidad que en todo México se nos conozca como la catedral del básquetbol”, afirmó el alcalde, quien subrayó que el campamento va más allá de la cancha: “Se trata de formarle a cada joven que sí se puede llegar tan lejos como lo desee, incluso hasta la NBA”.

Nájera, chihuahuense que llegó a las grandes ligas, eligió su tierra para devolver lo que el deporte le dio. “Como no podemos llevar a todos los niños a Estados Unidos, nosotros venimos a traerles esa experiencia de NBA aquí, en Chihuahua”, expresó.

El campamento arranca el viernes 8 a las 10:00 horas con una jornada de deporte adaptado que incluye a equipos como Vikingos, El Aliviane, Abejas y Pingüinos, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con la inclusión. La inauguración oficial será a las 18:00 horas.

Con acciones como esta, la administración Bonilla consolida al deporte como herramienta de desarrollo social, abriendo oportunidades reales —incluidas becas universitarias en Estados Unidos— para el talento que nace en las calles y canchas de Chihuahua.