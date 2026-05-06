Más de 150 elementos participan en simulacro con siete escenarios de emergencia en Cuauhtémoc

Con la activación simultánea de siete escenarios de emergencia y la participación de alrededor de 150 elementos y voluntarios, la mañana de este miércoles 6 de mayo se desarrolló en Cuauhtémoc el Simulacro Nacional 2026, ejercicio realizado en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil y basado en la hipótesis de un sismo de magnitud 7.6 con epicentro en Bavispe, Sonora.

El simulacro, coordinado por Protección Civil Municipal inició a las 11:00 horas en las instalaciones de los antiguos patios de Fertimex y concluyó satisfactoriamente a las 12:00 del mediodía, dejando como resultado una jornada de práctica operativa en la que corporaciones de seguridad, rescate y atención médica pusieron a prueba su capacidad de reacción, coordinación y despliegue ante una contingencia de gran magnitud.

A lo largo del ejercicio, los participantes atendieron de manera simultánea distintos escenarios críticos, entre ellos incendios de vehículos, un incendio con tanque de gas, la extracción de una persona lesionada atrapada tras un accidente vial, la evacuación de estudiantes y atención de lesionados clasificados en triage verde y amarillo, así como el rescate de víctimas en altura y la localización de una persona atrapada en un derrumbe.

Uno de los escenarios de mayor complejidad fue desarrollado por la brigada especializada de Nutrigafer y paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes participaron con una unidad certificada por la Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego (NFPA). Durante esta práctica realizaron maniobras de rescate vertical y en espacios confinados para auxiliar a dos personas lesionadas en altura, una mediante técnica de rápel y otra con descenso controlado hasta nivel de piso.

En tanto, elementos de Vialidad y Tránsito adscritos a Mando Único efectuaron labores de control vehicular y atención de un accidente con una persona prensada, en donde intervino Cruz Roja Mexicana aplicando maniobras de extricación en coordinación con cuerpos de rescate y paramédicos.

El cuerpo de Bomberos de la base Cuauhtémoc y de la base Swift Current, campo 101, intervino en distintos escenarios de combate de incendios, utilizando equipo especializado para el control de fuego derivado de la contingencia simulada.

Por su parte, Cruz Roja Mexicana base Cuauhtémoc y Swift Current participó con personal prehospitalario en la atención de lesionados y valoración médica de las víctimas simuladas, fortaleciendo la coordinación interinstitucional durante el desarrollo del ejercicio.

Asimismo, se efectuó la evacuación de 70 estudiantes, de los cuales 50 pertenecen al CECYTECH y 20 al CECATI, quienes siguieron los protocolos de seguridad y evacuación establecidos para este tipo de contingencias. Cabe hacer mención que los jóvenes colaboraron bajo la supervisión de maestros y directivos, contando con el apoyo de las Maestras Laura Fong, directora de CECYTECH y la Jefa de Vinculación, Maestra María del Rosario Fernández Ruelas.

Dentro de las maniobras también destacó la participación de la unidad K9 y Policía Seccional de Anáhuac, con el agente canino Denzel, certificado en búsqueda y rastreo, quien realizó la localización de una persona atrapada en un derrumbe simulado.

El ejercicio contó con la participación de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, Policía Municipal, Mando Único Cuauhtémoc, Bomberos base Cuauhtémoc, Bomberos base Swift Current, Cruz Roja Mexicana Cuauhtémoc y Swift Current Campo 101 y Manitoba, brigadas de emergencia y estudiantes, todo ello bajo la coordinación de Protección Civil Municipal.

Durante el simulacro estuvieron presentes el director de Seguridad Pública Municipal, Lic. Rafael Ernesto Cavazos Aragón; la coordinadora de Justicia Cívica, Lic Cecilia Aydee Arrieta Durán; Brigada Nutrigafer encabezada por Edgar y Andrés Gallegos; Jeffrey Freddy Friessen Wiebe COmandante de Bomberos Manitoba y Eduardo Krahn Peters y Larry Loewen Wiebe, Comandante de Swift Current; el coordinador de Protección Civil Municipal, Ing. Fausto Arias Ramírez; el coordinador operativo, Comandante Leonel Nájera Aguirre; el Comisario de Mando Único, Cuauhtémoc, Lic. Jesús Méndez Delgadillo; el coordinador operativo de Vialidad, Inspector Lic. Jorge Aguilera; el comandante de Bomberos, Ing. René Martínez; el comandante de Cruz Roja Cuauhtémoc, Lic. Fabián Ortiz López; la coordinadora de Paramédicos de Cruz Roja Mexicana, Lic. Martha Nereyda Díaz; así como el presidente de Cruz Roja Mexicana, Ing Jorge Alberto Flores.

También acudieron funcionarios municipales, directores de área, la Síndica Municipal Maestra Lourdes Mendoza, el director de Servicios Públicos, Óscar Cuan Fong, el delegado de Vialidad, Lic. Dante de la Garza, además de las brigadas operativas de cada institución participante.

Autoridades destacaron que este tipo de ejercicios permiten fortalecer habilidades, corregir tiempos de reacción y perfeccionar protocolos de actuación, con el propósito de que, ante una eventual emergencia real, las corporaciones se encuentren preparadas para responder de manera eficiente, coordinada y oportuna en protección de la ciudadanía.