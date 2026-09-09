Torre Centinela, la inauguración-Desdén morenista-Paquete Económico, entre programas sociales y bajo crecimiento-Ariadna enfría la carrera

Se llegó el día. Esta tarde, la gobernadora Maru Campos y su secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, serán los encargados de llevar a cabo la inauguración de la Torre Centinela, ubicada en Ciudad Juárez y que representa la sede insignia de la estrategia de seguridad implementada por la jefa del Ejecutivo chihuahuense durante su actual administración. En el evento se prevé que acudan prácticamente todos los funcionarios estatales, diputados locales y federales, no así los de Morena, quienes desde que comenzó la construcción de la Torre, han sido los más críticos y hasta se han montado películas de espías al estilo James Bond. Misma situación con algunas autoridades federales y municipales de Juárez que fueron invitadas al evento, pero que por cuestiones políticas, optaron por no acudir, lo que demuestra que por más que digan y pregonen que la seguridad no debe politizarse, son los primeros en hacerlo, sin embargo, con todo y ello, tanto Maru como Gil estarán arropados por los suyos en un día que pudiera considerarse histórico por lo que representa la Torre Centinela para la estrategia de seguridad que ha ordenado la Gobernadora.

Es así que ubicada en la zona Centro de Ciudad Juárez, la Torre Centinela estará interconectada a los 13 subcentros de seguridad en el estado y a las más de nueve mil cámaras de vigilancia, además, su estructura de 114 metros está integrada por 20 niveles donde se concentran áreas administrativas, operativas, de inteligencia, análisis y mando, así como un sótano y un helipuerto, todo ello en coordinación con corporaciones municipales, Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, cuyos representantes sí acudirán al corte de listón.

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Anoche llegó a la Cámara de Diputados y de la mano del secretario de Hacienda de la 4T, Edgar Amador, el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027, el cual, para sorpresa de nadie, contempla una reducción en el estimado de crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5 por ciento, además de que proyectan una recaudación aún mayor y la entrega de 1 billón 25.4 mil millones de pesos a los programas sociales insignia del régimen morenista, lo que equivale al 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto. Así que ahora viene lo más complicado para los diputados federales de oposición que irán en busca de recursos para sus estados, pues lo más seguro y como ha ocurrido desde que la 4T tomó el poder, el Paquete Económico pasará prácticamente sin cambios y las entidades federativas que no sean gobernadas por mandatarios afines, padecerán las consecuencias del centralismo con el que se conduce el actual régimen.

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Y mientras la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibía el Paquete Económico 2027, en la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el morenista Leonel Godoy, los legisladores que la integran y que conforman el bloque de Morena y sus aliados, aprobaron el dictamen que reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Carta Magna, con el objetivo de impedir que quienes aspiren a la Presidencia de la República o las 32 gubernaturas, no tengan doble nacionalidad, una propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el pretexto de “proteger la soberanía”. Como era de esperarse los diputados priistas y panistas calificaron esta reforma de excesiva y violentadora de derechos humanos, incluso, las diputadas del PAN, Noemí Luna y Paulina Rubio, optaron por abandonar la reunión debido a los insultos que recibieron por parte de sus colegas de Morena, quienes hasta las abuchearon. Así las cosas en la Cámara de Diputados.

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Con un “tenemos hasta diciembre”, ayer la dirigente nacional de Morena intentó enfriar los ánimos entre los morenistas, petistas y verdes que desde hace días están en vilo para conocer quién será el ungido o la ungida en la búsqueda por la coordinación estatal de la 4T, o lo que es lo mismo, la candidatura a la gubernatura de Chihuahua, la cual se ha convertido en una carrera parejera entre el alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar y la senadora, también con licencia, Andrea Chávez. Dicen que las pugnas internas, la supuesta negativa de uno y otro a reconocer el resultado y la estrategia de convencimiento para salir lo menos fracturados posible, son las razones por las que la dirigencia nacional morenista ha atorado el destape, sin embargo, los más enterados afirman que no pasa de septiembre para cuando, por fin, Montiel y la titular de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, destapen al candidato o candidata. ¿Será?

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El que no para en su Gira Nacional de Afiliación es el diputado local y coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario del PRI, José Luis Villalobos, quien a principios de esta semana estuvo en el vecino estado de Sonora para continuar con este encargo por parte del Comité Ejecutivo Nacional que preside ‘Alito’ Moreno, lo que significa que ya son 24 entidades federativas las que Villalobos García ha visitado para encabezar estas Jornadas que tienen como objetivo refrendar la militancia priista y traer nuevos miembros a las filas del Revolucionario Institucional, por lo que después de una pausa este día para estar presente en la inauguración de la Torre Centinela y mañana en la sesión del Congreso local, José Luis Villalobos viajará a Tijuana el fin de semana, lo que significa que con Baja California ya serán 25 los estados recorridos y sólo restarán siete para decir misión cumplida en esta tarea de sumar nuevos solados al ejército tricolor.