Presidente de Ceuta acusa a Marruecos de hostigar y asfixiar a esa ciudad española

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, acusó este martes a Marruecos de llevar a cabo una “política constante de hostigamiento” hacia la ciudad española norteafricana y responsabilizó al país vecino de la “invasión” ocurrida los días 30 y 31 de julio.

En su intervención ante el Parlamento Europeo, Vivas tachó de “amenaza” la actitud de Rabat, que, aseveró, “pretende constantemente la asfixia de nuestra ciudad” y el “acoso y derribo” tanto de Ceuta como de Melilla.

Asimismo, denunció que, en el marco de esa “política”, Marruecos recurre a “los controles fronterizos y a la presión migratoria” para “poner en jaque” la “integridad territorial” y “provocar el colapso” de los servicios de acogida de la ciudad, así como para “desestabilizar Ceuta en todos los aspectos, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito convivencial”.