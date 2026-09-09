Mujer británica se comió un burrito en solo 30.75 segundos y logró un Récord Guinness

La británica Leah Shutkever estableció un nuevo récord mundial al comerse un burrito en solo 30,75 segundos. En un video del momento, que se ha vuelto viral, se la ve sosteniendo el burrito con ambas manos, dando grandes mordiscos y tragando sin apenas masticar a una velocidad impresionante.

La mujer, profesional del ‘speed eating’, suma ya 42 récords Guinness y recuperó así su corona, al superar por menos de un segundo la marca anterior.