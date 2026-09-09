Alfred Collins, de 49ers, se perderá la temporada por lesión de rodilla en Melbourne, dice Shanahan

El tackle defensivo titular de los San Francisco 49ers, Alfred Collins, sufrió rotura en el tendón rotuliano durante el entrenamiento del equipo el martes en Australia, una qie lesión lo dejará fuera por toda la temporada 2026.

El entrenador en jefe Kyle Shanahan anunció la lesión este miércoles y confirmó que Alfred Collins no regresará este año. Esta lesión se produce poco después de que el ala defensiva Sam Okuayinonu fuera colocado en la lista de reservas lesionados debido a una fractura en el pie que requerirá cirugía este fin de semana.

“Alfred se rompió el tendón rotuliano ayer”, declaró Shanahan. “Fue una gran pérdida. Hemos perdido a dos linieros defensivos prácticamente por todo el año luego de los recortes de plantilla y antes del primer partido, lo cual ha representado un desafío enorme. Me duele por Alfred… Fue algo realmente desafortunado para él”.

De acuerdo con Shanahan, la lesión ocurrió durante la práctica del martes, justo antes de que el equipo comenzara los ejercicios de 11 contra 11. Al igual que Okuayinonu, Alfred Collins también necesitará cirugía y será colocado en la lista de reservas lesionados próximamente, lo que pone fin a su segunda temporada antes siquiera de que comenzara.

Los Niners tenían grandes planes para Alfred Collins en el 2026, luego de haberlo integrado gradualmente al equipo durante su temporada de novato el año pasado. Seleccionado originalmente en la segunda ronda del Draft 2025, Alfred Collins jugó 16 partidos la temporada pasada, registrando 17 tacleadas, una captura, dos balones sueltos forzados y dos balones sueltos recuperados.

Alfred Collins fue uno de los héroes en la victoria de San Francisco en la Semana 5 contra Los Angeles Rams, al provocar y recuperar un balón suelto en yarda 1 de los Niners, ayudando así a preservar la ventaja en el último cuarto.

Ante la baja de Alfred Collins, los Niners afrontarán el partido inaugural de la temporada el jueves por la noche contra los Rams contando únicamente con C.J. West y el novato Gracen Halton como opciones sanas en la plantilla de 53 jugadores que pueden iniciar junto al también tackle defensivo Osa Odighizuwa. El novato no reclutado en el draft James Thompson Jr. es otra posibilidad, pero se ha perdido entrenamientos debido a una lesión en el tendón de la corva.