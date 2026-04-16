Tony Meléndez y Marco Bonilla rifarán a las mamás un auto y dos viajes a Cancún

Teas presentar el evento para el Día de las Madres en El Palomar, “Orquestándola Norteña”, donde será Conjunto Primavera el protagonista de este magno evento que espera a más de 10 mil personas, el alcalde Marco Bonilla agradeció a Tony Meléndez por sumarse a este proyecto para las mamás de Chihuahua.



El vocalista agradeció también a Marco Bonilla por incluirlos y dijo, que en este evento, Conjunto Primavera regalará dos viajes a Cancún.

No obstante y sin quedarse atrás, Bonilla Mendoza agregó que el Municipio en vez de regalar lavadoras, este 2026 rifará un auto.