Tomate, limón, papa y otras frutas y verduras presionan “gravemente” bolsillo de los mexicanos

El precio de las frutas y verduras está por las nubes, con alzas de hasta 61% en el primer trimestre del año, lo cual impacta directamente el bolsillo de los hogares mexicanos.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) asegura que la inflación alimentaria en México prende señales de alerta con precios “por las nubes”, donde el incremento en el segmento de frutas y verduras presiona “gravemente”la economía familiar y su poder adquisitivo,

En el primer trimestre de 2026, los productos más caros fueron:

Tomate saladet, que se disparó con un aumento promedio de 61.02 por ciento. Limón (38.36 por ciento). Tomate verde (18.58 por ciento) Papa: (16.63 por ciento). Café soluble (11.31 por ciento) Chile poblano (9.48 por ciento).

Estás cifras evidencian un entorno de presión inflacionaria focalizado, lamentablemente, en la manutención familiar, señaló la Anpec.

Las condiciones de sequía en diversas zonas del país han reducido las cosechas de productos agrícolas, elevando tanto sus costos de producción como de abasto y distribución. A esto se suma recién la creciente escasez y encarecimiento de fertilizantes, insumo clave en la agricultura que se agrega a la distorsión de este mercado.

En paralelo, el aumento en el precio de las gasolinas ha comenzado a presionar los costos logísticos. Durante marzo se ha observado una tendencia sostenida al alza, con ajustes de entre 0.2% y 0.4% por movimiento (equivalentes a 6 y 10 centavos por litro), acumulando incrementos de entre 2% y 5% en semanas recientes.

“Aunque estos incrementos son graduales, su impacto en la canasta básica es directo, encarecen el transporte, presionan los precios y terminan afectando tanto a los pequeños comercios como al bolsillo de las familias del consumidor. Al final, cada aumento, por pequeño que parezca, se traslada al precio de los productos, siguiendo una cadena que golpea lo más sensible, la calidad de la alimentación diaria en los hogares”, destacó Cuauhtémoc Ribera, presidente de Anpec.

El líder del pequeño comercio añadió que las presiones por los aumentos salarialescomienzan a intensificarse, tienen un doble efecto; si bien responden a la necesidad de recuperar poder adquisitivo, también representan un factor adicional en la estructura de costos de la producción, abonando a un entorno inflacionario complejo.

A nivel externo, la incertidumbre comercial también juega un papel relevante. Las reglas comerciales que se acuerden en el marco del T-MEC representan tensiones por la persistencia de medidas arancelarias que afectan el dinamismo del comercio regional. Este entorno de incertidumbre frena la inversión y resulta inflacionario al desestabilizar aún más los precios del mercado.

“Todo suma a la configuración de un trimestre particularmente complicado, donde convergen factores internos y externos provocando costos elevados, inestabilidad comercial y presiones al mercado doméstico”, señaló Rivera.

Banxico anticipa mayores presiones inflacionarias

Banco de México (Banxico) prevé mayores niveles inflacionarios y, por ello, aumentó sus expectativas para los primeros nueves meses del año, en medio de un constante encarecimiento de los alimentos y una disminución más lenta en los precios del sector servicios.

Para el primer trimestre de 2026, el pronóstico de la inflación general subió de 4% a 4.1%; para el segundo, de 3.8% a 4% y para el tercero, de 3.6% a 3.7%, según la última decisión de política monetaria.

La inflación siguió una tendencia ascendente. En los primeros 15 días de marzo registró una variación de 4.63% en términos anuales, la mayor cifra desde la segunda parte de octubre e hilando dos quincenas por encima de 4%, es decir, por arriba del objetivo de Banxico.

Entre los riesgos que ve al alza Banco de México están: i) disrupciones por políticas comerciales o un impacto inflacionario de los conflictos geopolíticos; ii) presiones de costos; iii) persistencia de la inflación subyacente (alimentos, vivienda y servicios); iv) una tendencia a la depreciación del peso mexicano y v) afectaciones climáticas.