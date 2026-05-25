Cumplimenta AEI dos órdenes de aprehensión por violencia familiar en NCG

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Noroeste, cumplimentaron dos órdenes de aprehensión por el delito de violencia familiar agravada, en hechos diversos registrados en Nuevo Casas Grandes.

La detención de José Alonso L. J., de 33 años de edad, fue en la calle Francisco I. Madero de la colonia Los Nogales, mientras que, a José Carlos E. G., de 27 años de edad, se le notificó el mandato judicial en el interior del CERESO No. 5, en donde se encuentra interno por diversa causa penal.

Ambos quedaron a disposición de los Jueces de Control del Distrito Judicial Galeana conocedores de las respectivas causas penales, para ser llevados a las audiencias en donde esta representación social les formulará imputación.