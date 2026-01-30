Toman protesta a nuevos directivos de planteles del Conalep

La Dirección General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) formalizó el nombramiento de los directores de cuatro planteles, los cuales asumieron en el cargo en ceremonia encabezada por el titular del Subsistema, Omar Bazán Flores.

La designación se efectuó con fundamento en los artículos 13, fracción X, y 16, fracción XV, de la Ley del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua y entró en vigor a partir de este viernes 30 de enero.

David Balderrama Quintana, fue nombrado director del Plantel Chihuahua II; Juan Adrián Plancarte Castro, del ubicado en Parral; Sandra Elida Quintana Sáenz, en Delicias; además se ratificó a Carlos Ivar Pérez Lugo al frente del Colegio en Cuauhtémoc.

Los directivos tienen la responsabilidad de implementar el modelo educativo Conalep, garantizar estándares de calidad académica y administrativa, así como fortalecer la vinculación con los sectores productivos.

Otras de las encomiendas son promover la autogestión financiera, supervisar el cumplimiento normativo y consolidar la excelencia del servicio educativo, en beneficio de la comunidad estudiantil.

Bazán Flores destacó que quienes asumieron los cargos cuentan con el perfil profesional, la experiencia y la trayectoria necesarias, para desempeñar con responsabilidad y compromiso las funciones que les han sido conferidas.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la educación técnica de calidad en Chihuahua. La toma de protesta de nuestra directora y directores de plantel, representa un paso firme hacia el fortalecimiento académico, administrativo y humano de Conalep”, expresó.

Añadió que confía plenamente en la capacidad, experiencia y vocación de servicio de los nuevos directivos, ya que tienen la trayectoria necesaria para liderar sus planteles con responsabilidad, visión y compromiso social.

Señaló que el objetivo es garantizar una educación pertinente, de calidad y vinculada con las necesidades del sector productivo, que brinde a las y los estudiantes mejores oportunidades de desarrollo personal y profesional.

“Los invito a trabajar con cercanía a la comunidad educativa, con transparencia en la gestión y con un enfoque de excelencia. Contarán con nuestro respaldo para consolidar al Conalep Chihuahua, como una institución sólida, innovadora y al servicio del estado”, concluyó.