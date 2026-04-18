Toma 15 shots de tequila en crucero, se accidenta y la indemnizan con 300 mil dlls

Una mujer que se cayó y se lesionó tras beber 15 shots de tequila en poco más de ocho horas durante un crucero de Carnival ha recibido una indemnización de 300.000 dólares por parte de un jurado federal en Miami.

La mujer, Diana Sanders, una enfermera de Vacaville, California, demandó a Carnival en 2024, argumentando que los camareros de su crucero habían sido negligentes al seguir sirviéndole shots a pesar de que estaba visiblemente ebria.

Ella había solicitado 250.000 dólares en concepto de daños y perjuicios, pero el viernes, tras un juicio que duró una semana, se le concedieron 300.000 dólares.

“Quedé muy contenta” con el jurado, dijo la Sra. Sanders, de 45 años, en un video de TikTok publicado por su abogado, Spencer M. Aronfeld, especializado en demandar a compañías de cruceros. “Sentí que en todo momento se dieron cuenta de lo que la defensa intentaba hacer, cómo intentaron difamarme; sacaron a relucir cosas que no tenían nada que ver con el caso. Solo intentaban criminalizarme, intimidarme y hacerme quedar como una mala persona”.

Carnival declaró en un comunicado que “discrepa respetuosamente del veredicto” y que planea apelar.

El 5 de enero de 2024, la Sra. Sanders viajaba con dos amigas en un crucero de Carnival de tres días con salida desde Los Ángeles, según declaró el Sr. Aronfeld. Las tres habían pagado el paquete de bebidas “Cheers!”, que permite a los pasajeros de Carnival consumir 15 bebidas alcohólicas en un período de 24 horas.

Entre las 14:58 y las 23:37, la Sra. Sanders bebió 15 shots de tequila —o al menos 530 ml— en cuatro bares diferentes del crucero, según declaró el Sr. Aronfeld. En algún momento, también se separó de sus amigas cuando fue al baño, añadió el Sr. Aronfeld.

Información tomada de The New York Times