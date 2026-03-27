Tom Brady afirma haber explorado la opción de salir del retiro y regresar a la NFL

Tom Brady afirma haber explorado la posibilidad de salir del retiro y regresar a la NFL, añadiendo que a la liga “no le gustó mucho esa idea”.

Brady, quien jugó por última vez en 2022 y actualmente es propietario minoritario de los Las Vegas Raiders, enfatizó en una entrevista reciente con CNBC que se encuentra “muy felizmente retirado”.

Sin embargo, el quarterback siete veces ganador del Super Bowl, también reconoció haber consultado a la liga sobre las normas relativas a los jugadores activos que poseen participaciones accionarias en equipos.

“De hecho, hice la consulta, y no les agrada mucho esa idea”, comentó Brady a CNBC, medio que publicó un fragmento de la entrevista el jueves. “Así que lo dejaré ahí”.

“Exploramos muchas opciones diferentes, y estoy muy felizmente retirado. Permítanme aclarar también ese punto”.

Brady, quien cumplirá 49 años en agosto, tendría que desprenderse de su participación accionaria en los Raiders si decidiera intentar un regreso como jugador de la NFL, de acuerdo con las normas de la liga.

Un portavoz de la liga declaró a CNBC que también surgirían “problemas relacionados con el tope salarial” si un jugador activo poseyera una participación en un equipo.

Un regreso de Brady no carecería de precedentes en la NFL. Philip Rivers, de 44 años, salió temporalmente del retiro la temporada pasada para ser titular en tres partidos como mariscal de campo de los Indianapolis Colts, tras haber permanecido más de cuatro años sin jugar.

Brady adquirió una participación del 5% en los Raiders en 2024, junto con el cofundador de Knighthead Capital Management, Tom Wagner (5%), y el miembro del Salón de la Fama de los Raiders, Richard Seymour (0.5%). El exmariscal de campo estrella de los New England Patriots comentó a CNBC que desempeña un “rol de asesor estratégico” dentro de los Raiders.

“Soy un propietario minoritario”, señaló. “Por lo tanto, cuando se ocupa esa posición, en realidad no existe una descripción formal del puesto”. «Realmente no tengo un rol diario».

El tema de un posible regreso a la NFL surgió durante la entrevista con CNBC, en parte debido a la actuación de Brady el domingo en el Fanatics Flag Football Classic. Aunque su equipo fue contundentemente derrotado por el Team USA, Brady hizo gala de su característico talento para los pases a lo largo de todo el evento, que constó de varios partidos.

«Me encantó estar ahí fuera jugando en el partido de flag football», comentó Brady. «Me encantó no recibir golpes. Tengo muchas cosas realmente divertidas en las que estoy involucrado».

«Nunca me cansaré de lanzar pases a atletas increíbles en el campo de juego. Pero, si acaso, ese partido me reconfirmó que soy muy feliz en mi retiro».