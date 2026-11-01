Tiroteos en Dallas durante Halloween dejan al menos cuatro personas fallecidas y 15 lesionadas

Al menos cuatro personas murieron y 15 resultaron heridas tras varios tiroteos en un barrio de Dallas, informó la policía de la ciudad texana.

Fue uno de los varios incidentes violentos ocurridos en todo Estados Unidos durante el fin de semana de Halloween.

El jefe de policía de Dallas, Daniel Comeaux, indicó que aún se está investigando si los tiroteos en el barrio de Deep Ellum están relacionados.

Comeaux explicó que se registraron tres tiroteos distintos y que aún se desconocen sus causas. Añadió que se realizaron algunos arrestos, pero no especificó cuántos ni qué cargos se les imputaron.

“Es una situación muy compleja. Se ha extendido por varias zonas”, declaró Comeaux. “Estamos entrevistando a algunas personas que hemos arrestado y aún tratamos de determinar su conexión con los demás tiroteos de la zona”.

En Birmingham, Alabama, una persona murió y otras ocho resultaron heridas el sábado por la noche en un tiroteo masivo justo afuera del Legion Field tras el partido anual de futbol americano “Magic City Classic”, informó la policía.

Michael Pickett, jefe de la policía de Birmingham, indicó que la mayoría de los espectadores y las familias ya habían salido de las instalaciones del estadio después del partido, pero el tiroteo ocurrió cerca, donde había vendedores instalados a lo largo de Graymont Avenue.

Se dijo “muy agradecido de que no haya más personas heridas”. Las circunstancias del tiroteo no estaban claras.

El portavoz policial De’Rell Freeman señaló que una persona había sido detenida y trasladada a la sede de la policía para ser interrogada, y que se habían encontrado e incautado “múltiples armas”.

En Newark, Delaware, seis personas resultaron heridas de bala poco después de las 11:10 de la noche, hora local, del sábado cerca del campus de la Universidad de Delaware, informó el teniente de policía de Newark, Greg D’Elia.

Las seis personas fueron trasladadas a hospitales para recibir tratamiento. Un video compartido en redes sociales mostraba a gente huyendo del lugar para ponerse a salvo. Un tramo de la calle principal de la ciudad permaneció cerrado durante varias horas tras el tiroteo.

Otro tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en Bloomington, Illinois, cobró la vida de una adolescente de 19 años y dejó a otra en estado crítico.

Además, seis personas más sufrieron heridas leves, pero un comunicado conjunto del Departamento de Policía de la ciudad y de la oficina forense del condado de McLean no aclaró si las seis presentaban heridas de bala.

El tiroteo tuvo lugar cerca del campus de la Universidad Illinois Wesleyan. Bloomington se encuentra a unos 217 kilómetros al suroeste de Chicago.

Y en Fayetteville, Arkansas, seis personas fueron trasladadas a hospitales con heridas de bala tras un tiroteo registrado durante la madrugada del domingo. No se han realizado arrestos, informó la policía en un comunicado de prensa. Una investigación preliminar indica que un altercado precedió al tiroteo.