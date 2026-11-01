Detiene K-9 a hombre con aparente cristal en la colonia Los Pinos

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 1 de noviembre de 2026.- Elementos del Grupo de Reacción K-9 de la Policía Municipal detuvieron a un hombre en la colonia Los Pinos, tras localizarle dos envoltorios con una sustancia de características similares al cristal.

Los agentes realizaban recorridos preventivos por las calles 92 y J. Almeida, donde observaron a una persona que fumaba de una pipa de cristal. Al realizar una inspección, los policías localizaron los envoltorios.

Por lo anterior, Salvador M. O., de 34 años, fue detenido y trasladado al Centro de Detención Zona Sur, para posteriormente quedar a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado por su probable participación en delitos contra la salud.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.