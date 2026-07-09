Tiroteo en Mashhad deja dos muertos durante funeral de Jameneí; autoridades descartan atentado

Un tiroteo dejó dos personas muertas la noche de este jueves en la ciudad iraní de Mashhad, donde se realiza el multitudinario funeral del líder supremo Alí Jameneí, asesinado tras un ataque aéreo de Estados Unidos e Israel, informó el medio iraní IRNA y el portal ruso, Russia Today.

El incidente ocurrió en la zona de Sarrafrazan, ubicada a unos 17 kilómetros del santuario del Imán Rezá, donde será sepultado Jameneí. En un primer momento circularon versiones que vinculaban la balacera con las ceremonias fúnebres.

Sin embargo, el vicegobernador para Asuntos de Seguridad de la provincia de Jorasán Razaví, Shamsghadri, informó a la agencia oficial IRNA que el hecho no fue un acto terrorista, sino el resultado de una disputa personal.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, dos personas se enfrentaron por motivos particulares y una murió durante el altercado. La intervención de un tercer individuo derivó en la muerte de la segunda víctima. Ambos fallecieron por impactos de arma de fuego.

Las autoridades iraníes rechazaron las versiones sobre un incidente de seguridad en el centro de Mashhad o en las inmediaciones del santuario del Imán Rezá y señalaron que continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.