Gradúa Municipio a generación 2021–2026 del Conservatorio de Música de Chihuahua

Ahora cuentan con licenciaturas en Música, Composición Musical, Músico Instrumentista con opción en Piano y Músico Instrumentista con opción en Canto

El Gobierno Municipal, a través del Instituto de Cultura del Municipio, llevó a cabo la ceremonia de graduación de la generación 2021–2026 del Conservatorio de Música de Chihuahua, institución por 29 años ha formado profesionales comprometidos con el desarrollo artístico y cultural de la ciudad.

Durante la ceremonia se reconoció a las y los egresados de las licenciaturas en Música, Composición Musical, Músico Instrumentista con opción en Piano y Músico Instrumentista con opción en Canto, quienes concluyeron exitosamente su formación académica tras cinco años de preparación, disciplina y dedicación.

En el evento, la directora del Instituto de Cultura del Municipio, Fernanda Bencomo, dirigió un mensaje a las y los graduados, en el que destacó que la música es una profesión que transforma emociones y fortalece el tejido social.

“Hoy reciben un título, pero lo más valioso que se llevan no cabe en un diploma. Se llevan años de aprendizaje, amistades, experiencias, maestros que marcaron su camino y la certeza de que eligieron una profesión capaz de emocionar, inspirar y mejorar vidas”, expresó.

Asimismo, se entregó un reconocimiento especial a Silvia Melissa Padilla Chávez, quien obtuvo el mejor promedio de la generación con una calificación de 9.7, resultado que refleja su disciplina, constancia y compromiso con su formación profesional.

La generación 2021–2026 está integrada por egresadas y egresados de las licenciaturas en Músico Instrumentista con opción en Piano, Músico Instrumentista con opción en Canto, Composición Musical y Música, quienes a partir de ahora se incorporan a la vida profesional como parte de una institución que, desde 1997, ha contribuido a la formación de músicos que representan con orgullo a Chihuahua dentro y fuera del país.

Durante la ceremonia también se reconoció el respaldo de las familias, docentes y personal académico, cuyo acompañamiento fue fundamental para que las y los estudiantes culminaran esta importante etapa de su desarrollo profesional.

Con esta ceremonia, el Gobierno Municipal de Chihuahua refrenda su compromiso con el impulso a la educación artística y con la formación de nuevas generaciones de profesionales que, a través de la música, enriquecen la vida cultural de la comunidad y fortalecen el talento local.