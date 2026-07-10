Protege Municipio los espacios públicos con fumigación preventiva diaria

– Con el compromiso del alcalde Marco Bonilla de mantener espacios públicos limpios, seguros y en óptimas condiciones para las familias chihuahuenses, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, realiza de manera permanente jornadas de fumigación preventiva en parques, vialidades y diversos espacios públicos de la ciudad.

Estas acciones tienen como objetivo prevenir la presencia de insectos y plagas, contribuyendo a que las y los ciudadanos disfruten de áreas recreativas más seguras y agradables.

Para ello, diariamente las cuadrillas especializadas aplican un químico de uso controlado que no representa un riesgo para las personas, las mascotas ni la vegetación cuando se utiliza conforme a los protocolos establecidos. La aplicación se realiza en árboles, guarniciones, juegos infantiles, bancas, áreas verdes y otros puntos estratégicos donde comúnmente pueden esconderse los insectos.

La Dirección de Mantenimiento Urbano trabaja de manera constante para conservar en buenas condiciones los espacios que diariamente son utilizados por miles de familias, reforzando las labores preventivas que ayudan a preservar una mejor imagen urbana y un entorno más saludable.

Se invita a la ciudadanía a cuidar los parques y espacios públicos, así como a reportar cualquier situación que requiera atención en el número 072 o bien en la aplicación “Marca el Cambio.