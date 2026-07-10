Tania Aguilar Gil dice que a su hermana América “lo único que le queda del PT es el apellido del fundador del partido”

La dirigente estatal del Partido del Trabajo en Chihuahua, Tania Aguilar Gil, respondió a las declaraciones realizadas por la diputada América Aguilar respecto al proceso de definición de quién encabezará la candidatura de la 4T a la gubernatura.

La dirigente dijo que las opiniones expresadas por la legisladora son estrictamente personales y no representan la postura oficial del Partido del Trabajo ni la de su militancia.

“El Partido del Trabajo ha mantenido una posición de respeto, institucionalidad y compromiso con la unidad del movimiento, América Aguilar no habla a nombre del PT porque dejó de pertenecer al partido desde enero de 2026, como consta en la renuncia que presentó de manera formal”, señaló.

Tania Aguilar recordó que la hoy diputada abandonó voluntariamente las filas petistas por decisiones personales y unilaterales. “El PT se limpia solo, esta persona dejó el partido al que traicionó por pataletas y decisiones unilaterales, a ella lo único que le queda del PT es el apellido del fundador del partido, renunció, se fue y ningún militante del Partido del Trabajo la siguió”, afirmó.

Asimismo, reiteró que el Partido del Trabajo en Chihuahua respalda plenamente los acuerdos alcanzados por las dirigencias nacionales de los partidos que integran la Cuarta Transformación, quienes establecieron que la definición de la Coordinación de la Defensa del Pueblo en Chihuahua se realizará mediante el mecanismo de encuesta, privilegiando la unidad del movimiento, el respeto entre las fuerzas políticas y la voluntad ciudadana.

En ese sentido, sostuvo que el PT estatal será respetuoso del proceso y actuará con responsabilidad política, privilegiando siempre la unidad del movimiento por encima de cualquier interés personal.

La dirigente estatal hizo un respetuoso, pero firme, llamado a los medios de comunicación para que, en estricto apego a la veracidad y al rigor periodístico, dejen de identificar a América Aguilar como integrante o representante del Partido del Trabajo. “Desde enero de 2026 dejó de pertenecer a este instituto político, por lo que sus declaraciones son realizadas a título estrictamente personal y no constituyen la postura oficial del PT, continuar presentándola ante la opinión pública como una voz del Partido del Trabajo genera una percepción equivocada sobre la posición institucional de este instituto político y desinforma a la ciudadanía”, por lo que se solicita respetuosamente que dicha referencia sea corregida en futuras coberturas.

Finalmente, Tania Aguilar reiteró que el Partido del Trabajo continuará trabajando con su militancia y sus estructuras territoriales, respaldando los acuerdos nacionales y fortaleciendo la unidad de la Cuarta Transformación en Chihuahua.

Se anexa copia de la renuncia presentada por América Aguilar al Partido del Trabajo en enero de 2026, documento que acredita que dejó de formar parte de la militancia petista y, por tanto, no representa ni expresa la postura oficial del Partido del Trabajo en Chihuahua.