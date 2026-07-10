Hoy viene Zoé Robledo; podría avanzar nuevo hospital del IMSS

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodriguez dio a conocer que hoy viene a la ciudad el Delegado Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, espera que con esta visita avance el proyecto del nuevo hospital para Chihuahua.

Se trata de una visita de inspección a los hospitales y centros clínicos por lo cual se abordará también el tema de avance al hospital nuevo que requiere tanto la capital.

“Nosotros cuestionamos, no hechamos grilla lo hacemos de una manera institucional, no buscamos el aparados no necesito recibir una medalla, yo creo que como CANACO somos el organismo adecuado para el tema”, comentó.

Este año deben de quedar 10 puntos del seguro social para el inicio del proyecto, el costo aproximado es de 7 mil millones de pesos lo cual generaría 3 mil empleos, esto ya se considera una industria importante.

Si el IMSS aprueba que se termine los trámites se continuará con el proceso de presupuesto por lo que quedaría listo en 2027.