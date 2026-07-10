Regalan árboles y semillas en Palacio de Gobierno

La Secretaría de Desarrollo Rural hará entrega de 500 árboles y 500 paquetes de semillas para hortalizas en Palacio de Gobierno.

Ello en conmemoración del Día Nacional del Árbol y en seguimiento a la entrega que se hizo ayer jueves de mil árboles y semillas en la Ciudad Deportiva.

Se entregará un árbol por persona, a elegir entre pino, encino, thuja, rosa laurel, mora/moro, huizache, alamillo, manzano, olivo, parra, granada, higuera y membrillo.

El personal de la dependencia brinda una explicación sobre los cuidados que requiere cada árbol, así como de las semillas para hortalizas.