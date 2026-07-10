Invita Canaco a “Conexión Reserva”; cata de vinos este 24 de julio

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) dirigida por Alejandro Lazzarotto dio a conocer la realización de un evento cata de vinos “Conexión Reserva” que se realizará el próximo 24 de julio en las instalaciones de Canaco a partir de las 6 de la tarde.

Dicha cata será abierta al publico, tendrá un costo de 800 pesos con la que se dará el derecho de probar todos los vinos chihuahuenses agremiados de 3 etiquetas de Altamira, Tres Riós antre otros.

En su intervención Lazzarotto comentó que este es el primer evento con causa con el fin de dar una reinserción en temas fundamentales y sociales que aquejan actualmente.

Habrá 3 etiquetas, tan solo en Chihuahua existen 13 regiones que forman parte del sector vitivinícola, selañando que Chihuahua es el 4to estado con mayor producción de uva, y se esta posicionando a nivel internacional el orgullo chihuahuense.

“Participar seriamente con la fundación Canaco pues una de las actividades de esta administración es participar en causas sociales que aquejan a la sociedad la primera el suicidio al estar en los primeros lugares en el estado, tan solo el fin de semana 5 personas fallecieron, otro temaes la desnutrición y el otro es la reinserción con gente con capacidades diferentes y como reinsertarlos en la vida social ademas de personas que no saben leer y escribir, así como personas que salen de la cárcel hacerlos empleadores o que pongan su propio negocio”, comentó Lazzarotto.

Daniela Huereca consejera, Nubia Montes fundadora de Whinefulnes y Consuelo Melendez vinicola Tres Riós forman parte de estas acciones en canaco, por lo cual lanzan la invitación a los ciudadanos a participar en este proyecto.

Los boletos estarán disponibles en la pagina oficial de Canaco a traves de transferencia con comprobante de pago o también en las instalaciones de Canaco ubicados en la calle Pedro Zuluaga, reiteran que habra musica en vivo ademas de stands de patrocinadores.