Tiene Andrea Chávez “indignación selectiva”, se queja de casetas estatales pero no de las federales: Santiago De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que existe una “indignación selectiva” por parte de la senadora morenista Andrea Chávez quien ayer martes acusó a la gobernadora Maru Campos de incrementar el costo de las casetas de peaje.

Asimismo, consideró que persiste además la intención de realizar golpeteo político en contra de Maru Campos, a quien calificó como una de las gobernadora más exitosas del país.

De la Peña cuestionó que Andrea Chávez no dice nada del aumento en las casetas que están a cargo del Gobierno Federal y enfatizó la diferencia que existe entre los tramos a cargo del Estado y los que administra Capufe, así como el servicio que se brinda en MediChihuahua y el del IMSS e ISSSTE, luego de que se prometió un servicio de salud como el de Dinamarca.

“Yo no veo a estos legisladores presionando al Gobierno Federal para que nos resuelvan los asuntos de Chihuahua, pareciera más como que tienen como motivo el golpeteo político hacia la gobernadora -con esta obsesión que tienen en contra de una de las gobernadoras más exitosas del país-, que realmente cuidar los intereses de los chihuahuenses”.