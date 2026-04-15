Tras reportes de enfrentamientos, suspenden clases presenciales en 14 escuelas de Nonoava y San Fco. de Borja

El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila indicó que 14 escuelas de Nonoava y San Francisco de Borja suspendieron clases presenciales derivado de hechos violentos ocurridos en la región.

Señaló que desde ayer, las autoridades educativas habían reportado riesgos y este miércoles se concretó con reportes de enfrentamientos en Nonoava y Belisario Domínguez.

En este sentido, el secretario destacó que en San Francisco de Borja se impartieron clases virtuales en 2 preescolares, 3 primarias y 1 secundaria que en conjunto atienden a cerca de 360 estudiantes.

Asimismo, en Nonoava se procedió a educación a distancia en 2 preescolares, 5 primarias y 1 secundaria, con excepción de una primaria rural que, por encontrarse alejadada de la zona, impartió sus clases con normalidad.

Gutiérrez Dávila agregó que ya se les notificó de que en la zona se reforzó la presencia de autoridades y se espera que en el trancurso del día se regularice la situación para que, a partir de mañana, las y los estudiantes puedan regresar a las aulas.