Lleva Alfredo Chávez jornada de pintura de pasos peatonales a la Primaria Felipe Ángeles

Como parte de una acción coordinada con vecinos y padres de familia del sector, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, acudió a la Escuela Primaria Felipe Ángeles, ubicada en la colonia del mismo nombre, para participar en una jornada de pintura de pasos peatonales y convivir con la comunidad escolar. La actividad surgió a partir de una solicitud hecha por el director del plantel para mejorar la señalización afuera de la escuela.

La jornada está enfocada en dar mayor seguridad a alumnas, alumnos, maestras, maestros y familias al momento de entrar y salir del plantel, a través del repintado de los cruces peatonales. Además, este espacio también permitió escuchar inquietudes de la comunidad, luego de que se pidiera un acercamiento con el legislador para atender temas del sector.

Durante la actividad, Chávez Madrid compartió el evento con directivos, representación de padres de familia, una alumna del plantel y cerca de 200 asistentes, en una dinámica que combinó atención a la comunidad con una acción concreta en beneficio de la escuela. El legislador señaló que “si queremos cuidar a nuestras niñas y niños, también debemos cuidar los caminos por donde entran y salen de la escuela.”

Este tipo de acciones ya se han realizado en otros planteles de la ciudad, como la Primaria Quetzalcóatl, en la colonia Infonavit, y las primarias 15 de Mayo y Narciso Mendoza, en la Mármol III, donde también se llevaron a cabo trabajos para mejorar la seguridad vial en zonas escolares. De esta manera, la actividad en la Primaria Felipe Ángeles se suma a una línea de trabajo enfocada en atender necesidades visibles en escuelas y colonias.