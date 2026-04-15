Entérate de las 10 carreteras más caras del país, hasta 820 pesos en una caseta

El pasado lunes se dio a conocer que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a tráves de Caminos y Puentes Federales (Capufe) actualizó el costo de las casetas de peaje en todo el país, incluyendo las que están bajo concesión en el Estado de Chihuahua.

Se trata de un ajuste en virtud de la inflación reportada al cierre del 2025 y que, según el listado que se ofrece en el sitio oficial, la población pagará hasta 820 pesos por vehículo.

En este sentido, las 10 carreteras más caras son las siguientes:

Durango – Mazatlán: 820 pesos para autos y 410 pesos para motocicletas

Tehuacán – Oaxaca: 702 pesos para autos y 313 pesos para motocicletas

Cuernavaca – Acapulco: 670 pesos para autos y 335 pesos para motocicletas.

La Tinaja – Cosoleacaque 560 pesos para autos y 280 pesos para motocicletas

Estación Don – Nogales: 542 pesos y 271 pesos motos.

Baranca Larga – Ventanilla: 490 pesos y 244 pesos motos.

Las Choapas – Ocozocoautla: 317 pesos autos y 158 pesos motos

Córdoba – Veracruz: 282 pesos autos y 141 pesos motos.

Torreón – Saltillo: 276 pesos autos y 138 pesos motos.

México – Querétaro: 226 pesos autos y 113 pesos motos.

Asimismo, el costo de las casetas de peaje para el Estado de Chihuahua quedan de la siguiente manera: