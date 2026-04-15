Analizan puente escolar de 4 días a principios de mayo

El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila dio a conocer que está en análisis la posibilidad de aplicar un puente de 4 días en el nivel básico, derivado de las conmemoraciones establecidas los días 01 y 05 de mayo.

Señaló que el viernes 01 de mayo se establece como inhábil en el calendario escolar, en conmemoración por del Día Internacional del Trabajo, así como el martes 05 de mayo por la Batalla de Puebla siendo esta última fecha la que se podría recorrer para el lunes 04 a efecto de que el resto de la semana haya continuidad en las clases.

Gutiérrez Dávila expresó que la propuesta está en Cabildeo con los distintos sectores del gremio educativo y en aras de no afectar los servicios educativos.

“Necesitamos armonizar con los actores importantes: el magisterio, los líderes de la secciones, con los maestros, con las estructuras, con los directores, con la subsecretaría, con la Secretaría de Hacienda y con nuestra gobernadora para que se pueda tomar una decisión en ese sentido”.