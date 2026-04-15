Restauranteros prevén incremento en precio de las tortillas; subirá de 1 a 3 pesos

Andres Nava integrante de la sección restaurantera de Canaco, señaló que ante la amenaza de un incremento al precio de la tortilla, sí es posible pues hay algunos alimentos que ya presentaron un incremento considerable.

En este sentido el empresario restaurantero comentó que se ha dado un golpe económico en muchos sectores, pero los alimentos se refleja la crisis económica debido a que la tortilla es el alimento básico y fundamental para muchos mexicanos y negocios de comida.

“Aunque el Gobierno federal lo rechaza es probable que si venga un aumento, pero aún no se especifica si será de 1 a 3 pesos por kilo”, comentó.

El incremento dependerá de la región, en todo caso es un incremento que se prevé aun cuando no ha sido oficial.

Esto debido a la inflación, debido a que en el mes de marzo se dio una inflación del 4.59% según el INEGI, refleja un aunmento del 0.86% en comparación del mes de febrero.

Debido a esto es posible el incremento a la tortilla por lo que se verá reflejado próximamento, pues algunos árticulos de la canasta básica ya presentan un precio elevado como lo son el tomate y el chile jalapeño.