Texans aplastan a Steelers y así se jugará la Ronda Divisional de la NFL

Los N°2 New England Patriots ya tienen rival en la Ronda Divisional de la Conferencia Americana. Los Houston Texans eliminaron a los Pittsburgh Steelers y jugarán en Foxborough.

Los Patriots vencieron 16-3 este domingo a los N° 7 Los Angeles Chargers en el Gillette Stadium de Foxborough para reclamar el boleto a la siguiente ronda de los playoffs.

Con el triunfo de New England quedó confirmado el cruce entre los N° 1 Denver Broncos y N° 6 Buffalo Bills la próxima semana en Mile High.

Los Broncos avanzaron directo a la Ronda Divisional luego de terminar como el sembrado N° 1 de la Conferencia Americana, mientras los Bills clasificaron luego de superar 27-24 a los N° 3 Jacksonville Jaguars.

El lunes por la noche la defensiva de Texans destrozó a Aaron Rodgers y guiaron la victoria en Pittsburgh. ¿Habrá sido el último partido de Rodgers en la NFL? Esa será una de las historias a seguir en los próximos días y en la temporada baja.

En la Conferencia Nacional los cruces se definieron este domingo luego del triunfo 23-19 de los N° 6 San Francisco 49ers sobre los N° 3 Philadelphia Eagles en el Lincoln Financial Field.

San Francisco visitará la próxima semana a los N° 1 Seattle Seahawks en un duelo entre rivales de la NFC Oeste.

Los Seahawks vienen de su semana de descanso luego de terminar como el sembrado N° 1 de la NFC.

El otro duelo de la Ronda Divisional será entre los N° 5 Los Angeles Rams y N° 2 Chicago Bears.

Los Rams avanzaron a la Ronda Divisional luego de vencer 34-31 a los N° 4 Carolina Panthers en el primer partido que se disputó en esta postemporada, mientras los Bears remontaron para vencer 31-27 en el Soldier Field a los N° 7 Green Bay Packers.