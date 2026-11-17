Luego de que la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC), en su sexta reunión anual, del 10 al 13 de noviembre de 2026, constató que Estados Unidos, México y Bolivia, perdieron su verificación como libres de transmisión endémica del sarampión, ya que el virus había circulado de forma continua en cada país durante al menos 12 meses, hoy la Organización Panamericana de la Salud (OPS), llamó a los países de las Américas a intensificar sus esfuerzos para detener la transmisión de la enfermedad, cerrar las brechas de vacunación y encaminar nuevamente a la región hacia su eliminación.

Tras la evaluación y las recomendaciones de la Comisión, aceptadas por el titular de la OPS, el doctor Jarbas Barbosa, se determinó que la transmisión endémica del sarampión se ha restablecido en Bolivia, México y Estados Unidos.

Por consiguiente, los tres países han perdido su estatus de eliminación del sarampión.

Según los criterios de la Comisión, se considera que la transmisión endémica se ha restablecido cuando el mismo genotipo y linaje del virus del sarampión circulan de forma ininterrumpida durante un año o más en un país.

Barbosa alertó que “perder el estatus de eliminación del sarampión significa mucho más que perder una designación de salud pública. Significa que el virus ha circulado durante un período prolongado, poniendo a las familias y las comunidades en riesgo de sufrir enfermedades, hospitalizaciones y muertes que se pueden prevenir”.

Al 13 de noviembre de este año, la Región había notificado 58 mil 213 casos confirmados de sarampión y 82 muertes, en comparación con 12 mil 806 casos ocurridos durante el mismo período del año pasado.

Bolivia, México y Estados Unidos aunque perdieron el estatus de libre de sarampión, están implementando medidas para fortalecer la vacunación, la vigilancia y la respuesta a los brotes, destacó el organismo.

Mientras tanto, Canadá ha interrumpido la cadena de transmisión asociada al brote que provocó la pérdida de su estatus y está trabajando para recuperar el estatus de eliminación.

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo: una persona infectada puede transmitir el virus hasta a 18 personas susceptibles. Puede causar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis y ceguera, y provocar la muerte. Además, la infección puede debilitar el sistema inmunitario durante varios meses después de contraer la enfermedad.

El resurgimiento del sarampión en toda la Región refleja brechas persistentes en la inmunidad de la población, que suelen concentrarse en determinadas comunidades y zonas geográficas. Las cifras nacionales de vacunación pueden ocultar estas desigualdades, mientras que las barreras de acceso a los servicios de salud, las vacunas no recibidas, la desinformación y la reticencia a la vacunación dejan a niños, adolescentes y adultos vulnerables a la infección.

El sarampión está resurgiendo a nivel mundial en un contexto de brechas persistentes en la cobertura de vacunación, y varios países de las Américas también están experimentando brotes prolongados. “Esta situación exige medidas urgentes”, señaló.