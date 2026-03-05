“Tenemos mucha comunicación y amistad; seguro una foto así no se la pueden tomar los aspirantes de Morena”: Alfredo Chávez tras reunión con candidateables del PAN

Después de la reunión “informal” que sostuvieron la mañana del miércoles varios aspirantes a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, uno de ellos, Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, destacó que esa foto refleja la unidad, la comunicación y la amistad existentes, y afirmó que una fotografía así sería imposible lograr entre los aspirantes de Morena.

En dicho encuentro señalado como casual, estuvieron, además del coordinador de la bancada panista, el fiscal César Jáuregui, el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña y el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Alan Falomir, lo cuales han levantado la mano para ser considerados por el PAN como candidatos. Además de que también estaban el juez Paco Navarro y Minerva Correa, integrante del Órgano de Administración Judicial.

“Esta foto fue de manera informal, nos encontramos en un restaurante y lo he expresado muchas veces, tenemos mucha comunicación todos los aspirantes, la diputada federal Manque Granados, Rafael Loera, Alan Falomir, el fiscal César Jáuregui, Santiago de la Peña, pues porque tenemos tenemos mucho trabajo en conjunto”, resaltó Chávez Madrid, al recordar que también Loera Talamantes y Granados Trespalacios son considerados como candidateables.

Asimismo, el líder de la bancada de Acción Nacional, quien desde octubre del años pasado se registró como aspirante a la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal de Chihuahua, añadió que “esta reunión se da en marco de trabajo, de amistad, de simpatías, y estamos muy tranquilos, estamos esperando que el partido nos convoque, que sean los tiempos y las reglas, pero yo vuelvo a insistir, esa foto no se la puede tomar ningún aspirante de Morena. Nosotros siempre”.