Tarimas con autos calcinados provoca otro accidente carretero

Un tráiler que transportaba nuez sufrió daños en su caja al intentar desviar el vehículo hacia el camellón central de pasto. El incidente ocurrió debido a que la carretera estaba obstruida por una madrina que transportaba vehículos nuevos de agencia y que se incendió en el lugar desde la noche de viernes.

Al tratar de sortear el obstáculo y reincorporarse a la carretera, la diferencia de altura entre el pavimento y el camellón provocó que la estructura de la caja del tráiler se doblara.

La mercancía que viajaba en el tráiler fue transbordada a otro vehículo. Asimismo, elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para levantar el parte correspondiente y realizar los peritajes necesarios.

Hasta el momento, continúan las labores para retirar la madrina siniestrada junto con los vehículos de agencia que transportaba, así como el tráiler.