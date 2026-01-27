Sydney Sweeney cuelga ropa interior en el emblemático cartel de Hollywood; podría enfrentar cargos

La actriz estadounidense Sydney Sweeney podría enfrentar cargos legales tras haber sido captada en el emblemático cartel de Hollywood, en las colinas de Los Ángeles, colgando una hilera de sostenes para promocionar una marca de ropa interior, según un video publicado por TMZ.

Sydney Sweeney snuck up an L.A. mountain, climbed the iconic HOLLYWOOD Sign, and laced it with bras — and she may have gotten in trouble with the law. 😳 Details: https://t.co/nM4NvOQNac pic.twitter.com/CF92E4U66I — TMZ (@TMZ) January 26, 2026

Las imágenes muestran a la intérprete de “Euphoria” y su equipo vestidos de negro trepando hacia la cima de las históricas letras blancas para colgar los sostenes.

“Buen trabajo”, se escucha decir a Sweeney mientras contempla la escena sonriendo bajo el manto de la noche.

Aunque la actriz obtuvo permiso para filmar el cartel de Hollywood, que se ubica en un recinto vallado y cuya entrada se encuentra restringida al público, podría enfrentar un problema legal por trepar el cartel.

“No se concedió ningún permiso para hacer esto, como se requiere”, indicó en un comunicado a la revista especializada la presidencia de la Cámara de Comercio de Hollywood, propietaria del letrero.

Es ilegal tocar, escalar o alterar físicamente las letras de Hollywood, cuyo acceso público se encuentra estrictamente limitado a los senderos circundantes. Cruzar las vallas protectoras suele castigarse con arresto inmediato y cargos por allanamiento de morada.