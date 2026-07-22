Surge Lady Cinépolis VIP en Puerto Vallarta durante función de La Odisea

En Puerto Vallarta, una función de La Odisea se volvió viral por el altercado de “Lady Cinépolis VIP”, captado en video y difundido en redes.

Una función de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, en Puerto Vallarta terminó convertida en un drama fuera de la pantalla.

Una mujer extranjera, bautizada en redes como “Lady Cinépolis VIP”, irrumpió en la sala con gritos, insultos y patadas, generando tensión entre los asistentes.

El altercado escaló hasta forcejeos con otra espectadora y obligó a la intervención del personal del cine.

El incidente fue captado en video y rápidamente se volvió viral en plataformas como Instagram.

Se desata pelea en cine de Puerto Vallarta y redes la bautizan como Lady Cinépolis VIP

Una función de cine en Puerto Vallarta, Jalisco, terminó en un escándalo luego de que una mujer extranjera protagonizara una pelea dentro de una sala de Cinépolis, incidente que fue captado en video y se volvió viral en redes sociales.

Esto debido a la actitud de Lady Cinépolis VIP y a las patadas que lanzó durante el altercado, pues en las imágenes se observa a la mujer de pie frente a los espectadores mientras grita insultos en inglés y realiza gestos agresivos.

(Especial )

Surge Lady CInépolis VIP durante proyección de La Odisea en Puerto Vallarta (Especial )

Según los primeros reportes, la discusión comenzó durante la proyección de la película La Odisea, cuando la extranjera habría interrumpido constantemente la función con comentarios y risas fuera de contexto.

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, la situación escaló cuando la mujer presuntamente comenzó a lanzar patadas hacia los asientos de otros asistentes de La Odisea en Puerto Vallarta, lo que provocó la molestia del público.

¿Qué pasó con Lady Karateca en el cine de Puerto Vallarta?

El video muestra que, en un momento, Lady Cinépolis VIP en Puerto Vallarta se acerca de forma desafiante a otra espectadora que permanecía sentada; la mujer responde sujetándola del cabello y ambas terminan forcejeando mientras otros presentes observan la escena e intentan intervenir.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de Lady Cinépolis VIP ni si hubo detenidos durante la proyecciópn de La Odisea en Puerto Vallarta.