Supervisa Marco Bonilla seguridad en la colonia Mármol III mediante recorrido

Alcalde dialogó con las y los vecinos para fortalecer la prevención y cercanía

El alcalde Marco Bonilla, acompañado del director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, realizó un recorrido por la colonia Mármol III para conocer de primera mano las necesidades de las y los vecinos, especialmente en materia de seguridad.

La visita se llevó a cabo junto con el jefe policial del sector, como parte de una estrategia de proximidad que busca fortalecer la confianza entre la ciudadanía y la corporación, así como permitir que los habitantes identifiquen a los policías encargados de cuidar y vigilar su entorno.

Durante el recorrido, el Alcalde compartió con las familias información sobre diversas herramientas que el Gobierno Municipal pone a su disposición para reforzar la seguridad, como la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), a la cual pueden enlazarse cámaras particulares, con autorización de los propietarios, para su conexión al Centro de Mando de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), facilitando el seguimiento de hechos delictivos.

Asimismo, dio a conocer las aplicaciones “Marca el Cambio” y “Yo Segura”, las cuales cuentan con un botón de pánico que, al activarse, envía de inmediato una unidad de la Policía Municipal a la ubicación del dispositivo que emitió la alerta, permitiendo una respuesta rápida y oportuna.

Como resultado del diálogo con las y los vecinos, se acordó reforzar los recorridos de patrullaje en el sector, si bien los habitantes señalaron que se trata de una colonia generalmente tranquila, coincidieron en que siempre es posible mejorar las condiciones de seguridad.

Finalmente, Marco Bonilla aprovechó el encuentro para escuchar y atender inquietudes relacionadas con otros servicios municipales, como recolección de basura y alumbrado público, explicando los canales disponibles para realizar reportes y garantizar una atención ágil y eficiente.