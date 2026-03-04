Supervisa Bonilla trabajos de bacheo en la Santo Niño; mantenimiento vial continúa en toda la ciudad

El alcalde Marco Bonilla supervisó los trabajos de bacheo que se realizan en la colonia Santo Niño, como parte de las acciones permanentes del Gobierno Municipal para mejorar las condiciones de las vialidades y brindar traslados más seguros y cómodos a las familias chihuahuenses.

A través del Departamento de Mantenimiento Vial de la Dirección de Obras Públicas, diariamente cinco cuadrillas trabajan con mezcla caliente para atender los reportes que realiza la ciudadanía.

Durante el recorrido, el Alcalde también supervisó la pintura de pasos peatonales, labores que realiza personal capacitado de la Dirección de Obras Públicas en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la seguridad de peatones y conductores.

Además del mantenimiento cotidiano, gracias a la participación activa de las y los vecinos de la colonia Santo Niño, se concretaron obras de recarpeteo mediante el Presupuesto Participativo 2025 en las siguientes vialidades:

Privada José María Mari (tramo calles 29 y 31).

Privada Eligio Muñoz (tramo calle 33 y avenida Tecnológico).

Calle 25 ½ (tramo calles Escudero y José María Mari).

Privada Escudero (tramo calles 29 y 21).

Calle José Eligio Muñoz (tramo avenida Tecnológico y calle 31).

Calle 33 (tramo lateral Escudero y avenida Teófilo Borunda).

Calle José Eligio Muñoz (tramo calle Manuel Gómez Morín y 31).

Calle 29 (tramo calle José Eligio Muñoz y avenida Teófilo Borunda).

El Gobierno Municipal recuerda que para reportar baches está disponible el número 072, en horario de 7:00 de la mañana a 8:30 de la noche, así como la aplicación Marca el Cambio, que recibe reportes las 24 horas, los siete días de la semana.